Hava sıcaklığının eksi 10 derece olduğu kentte göl buz tuttu

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Kars’ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, gölü dondurdu. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü kentte Boğatepe Kuş Gölü tamamen dondu.
Kars'ta soğuk hava etkili olmaya devam ediyor, hayatı olumsuz etkileyen soğuk hava, 2 bin 344 rakımlı Boğatepe'de bulunan ve her yıl yüzlerce yaban hayvanına ev sahipliği yapan Boğatepe Kuş Gölü'nü dondurdu. Kuş seslerinin yankılandığı gölde sessizlik hakim oldu.
"DONAN GÖLDE GEZDİ"
Kars-Ardahan-Göle karayolu Boğatepe Geçidi'nde bulunan Kuş Gölü'nün donduğunu gören vatandaşlar, buz tabakası üzerine çıkarak fotoğraf çekildi. Buz üzerinde gezinti yapan vatandaş, havanın çok soğuk olduğunu belirtti.
"SOĞUK İLİKLERİME KADAR İŞLEDİ"
Havanın çok soğuk olduğunu ifade eden Serkan Erkoç, "Boğatepe'nin hemen yanında bulunan göldeyim. Şu anda eksi 10 derece soğuk var. Soğuk iliklerime kadar işledi. Gölde soğuktan tamamen donmuş" dedi.
2 bin 344 rakımda bulunan Boğatepe Kuş Gölü, tamamen buzla kaplanırken, göl üzerine çıkan vatandaşlar bol bol fotoğraf çekildi. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı öğrenildi.
Kars'ta hava sıcaklığı gece eksi 10 derece ölçülürken, sabah saatlerinde termometreler eksi 8'i gösterdi.