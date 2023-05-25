Havadan ve karadan takip ettiler, 74 kilo uyuşturucu yakaladılar | Video
Şanlıurfa’da polis tarafından durdurulan 2 araçta yapılan aramada 74 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
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