Video Yaşam Havalar ısınınca ortaya çıktı: Gece uykudayken akrep soktu | Video
Havalar ısınınca ortaya çıktı: Gece uykudayken akrep soktu | Video

Havalar ısınınca ortaya çıktı: Gece uykudayken akrep soktu | Video

29.05.2022 | 08:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Havalar ısınınca ortaya çıktı: Gece uykudayken akrep soktu | Video 01:36
Havalar ısınınca ortaya çıktı: Gece uykudayken akrep soktu | Video 29.05.2022 | 08:41
Çarptığı motosikletlinin ölümüne sebep olan sürücü aracını bırakıp böyle kaçtı | Video 01:35
Çarptığı motosikletlinin ölümüne sebep olan sürücü aracını bırakıp böyle kaçtı | Video 29.05.2022 | 08:42
Sakarya’da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında | Video 00:49
Sakarya’da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında | Video 29.05.2022 | 08:42
Ayasofya Camii’nde gençler fethin yıldönümünde sabah namazında buluştu | Video 04:21
Ayasofya Camii’nde gençler fethin yıldönümünde sabah namazında buluştu | Video 29.05.2022 | 08:41
Göçük altında kalan işçi 8 saat sonunda kurtarıldı | Video 04:14
Göçük altında kalan işçi 8 saat sonunda kurtarıldı | Video 29.05.2022 | 08:41
İsrail’in güneyinde trafik kazası | Video 01:34
İsrail’in güneyinde trafik kazası | Video 28.05.2022 | 22:33
Ne istediniz şu güzelim canlıdan | Video 00:20
Ne istediniz şu güzelim canlıdan | Video 28.05.2022 | 21:49
TEM’de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi | Video 02:24
TEM’de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi | Video 28.05.2022 | 18:42
Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan karın kaslarıyla şov yaptı | Video 00:09
Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan karın kaslarıyla şov yaptı | Video 28.05.2022 | 16:26
Aydın’da vatandaşın ’Ufo’ iddiası: Şok yaşadım, gözüme uyku girmedi! | Video 00:54
Aydın'da vatandaşın 'Ufo' iddiası: "Şok yaşadım, gözüme uyku girmedi!" | Video 28.05.2022 | 15:51
THY pilotu Ceyhan Yılmazcan 48 yıllık gökyüzü kariyerini noktaladı | Video 13:02
THY pilotu Ceyhan Yılmazcan 48 yıllık gökyüzü kariyerini noktaladı | Video 28.05.2022 | 12:13
Mersin Limanı’nda 5 kilo 800 gram ’Skunk’ ele geçirildi | Video 03:14
Mersin Limanı'nda 5 kilo 800 gram 'Skunk' ele geçirildi | Video 28.05.2022 | 10:15
“Hollywood” filmi Adana’da resmen gerçek oldu: 4 gözaltı! | Video 01:05
“Hollywood” filmi Adana’da resmen gerçek oldu: 4 gözaltı! | Video 28.05.2022 | 10:16
Çorum’da belgeselleri aratmayan görüntüler... Yaban hayatı fotokapanlara böyle yansıdı | Video 04:15
Çorum'da belgeselleri aratmayan görüntüler... Yaban hayatı fotokapanlara böyle yansıdı | Video 28.05.2022 | 09:48
Sarı çiçeklerle süslenen mendereslerden kartpostallık görüntüler | Video 04:24
Sarı çiçeklerle süslenen mendereslerden kartpostallık görüntüler | Video 28.05.2022 | 09:48
Makas atan trafik magandası kamerada | Video 00:43
Makas atan trafik magandası kamerada | Video 28.05.2022 | 09:48
Son Dakika: 21 yıllık acı gizem çözüldü! ’Kuyudaki ceset’ Ayşe Kavak çıktı | Video 08:23
Son Dakika: 21 yıllık acı gizem çözüldü! 'Kuyudaki ceset' Ayşe Kavak çıktı | Video 28.05.2022 | 09:44
İstanbul Beylikdüzü’nde banka soygunu güvenlik kamerasında | Video 03:10
İstanbul Beylikdüzü'nde banka soygunu güvenlik kamerasında | Video 27.05.2022 | 21:09
Ordu’da koyun sürüsünün klarnetli yayla yolculuğu | Video 02:50
Ordu'da koyun sürüsünün klarnetli yayla yolculuğu | Video 27.05.2022 | 16:38
Çalışanların fare zannettikleri yavrular tilki çıktı | Video 03:44
Çalışanların fare zannettikleri yavrular tilki çıktı | Video 27.05.2022 | 15:03

Kırıkkale'de gece uykudayken kolundan ve bacağından akrebin sokması neticesinde fenalaşan 86 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kırıkkale'de artış gösteren hava sıcaklıkları sebebiyle akrep ve benzeri haşereler yeniden ortaya çıkmaya başladı. Oldukça zehirli olan akrepler, insan ve hayvanları soktuğunda ölüme bile sebep olabiliyor. Bu yılın ilk akrep vakası ise Keskin ilçesine bağlı Hacıobası köyünde meydana geldi. Gece uykudayken Şaziye Şap'ın (86) elinden ve bacağından akrep soktu. Fenalaşan kadın, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne getirildi. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadın gözlem altına alındı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA