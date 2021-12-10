Video Yaşam Havalar soğudu, kış çayına talep arttı | Video
Havalar soğudu, kış çayına talep arttı | Video

Havalar soğudu, kış çayına talep arttı | Video

10.12.2021 | 10:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Havalar soğudu, kış çayına talep arttı | Video 04:06
Havalar soğudu, kış çayına talep arttı | Video 10.12.2021 | 10:34
Müge Anlı bugün canlı izle: 10 Aralık 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı’dan kocasının asker arkadaşı ile kaçan kadına tepki 16:13
Müge Anlı bugün canlı izle: 10 Aralık 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'dan kocasının asker arkadaşı ile kaçan kadına tepki 10.12.2021 | 10:30
İstanbul’da FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 24 gözaltı | Video 01:15
İstanbul’da FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 24 gözaltı | Video 10.12.2021 | 10:34
Aşırı yüklü kamyonun E-5 karayolunda ilerlediği anlar kamerada | Video 01:12
Aşırı yüklü kamyonun E-5 karayolunda ilerlediği anlar kamerada | Video 10.12.2021 | 10:34
Pitbull çetesine özel harekatla operasyon | Video 02:36
Pitbull çetesine özel harekatla operasyon | Video 10.12.2021 | 10:34
Erzincan’da kar ve tipiden kapanan 31 köy yolu ulaşıma açıldı | Video 03:29
Erzincan’da kar ve tipiden kapanan 31 köy yolu ulaşıma açıldı | Video 10.12.2021 | 10:12
Kamyon ve otobüslere olan tutkusunu maketlere yansıttı | Video 01:57
Kamyon ve otobüslere olan tutkusunu maketlere yansıttı | Video 10.12.2021 | 10:20
Şırnak’ta kar nedeniyle Tanin Geçidi ulaşıma kapandı | Video 02:41
Şırnak’ta kar nedeniyle Tanin Geçidi ulaşıma kapandı | Video 10.12.2021 | 09:47
Önce kocasını sonra kavgayı ayırmak isteyen oğlunu bıçakladı | Video 01:35
Önce kocasını sonra kavgayı ayırmak isteyen oğlunu bıçakladı | Video 10.12.2021 | 09:52
Ardahan’da Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor | Video 02:20
Ardahan’da Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor | Video 10.12.2021 | 09:34
İki grubun pompalı tüfekli kavgasında yoldan geçen kadın yaralandı | Video 02:08
İki grubun pompalı tüfekli kavgasında yoldan geçen kadın yaralandı | Video 10.12.2021 | 09:25
Esenyurt’ta taksiciler yabancı uyruklu yolcuyu yerde böyle tekmeledi... O anlar kameralara yansıdı | Video 00:22
Esenyurt’ta taksiciler yabancı uyruklu yolcuyu yerde böyle tekmeledi... O anlar kameralara yansıdı | Video 10.12.2021 | 09:26
Avcılar’da markette korku dolu anlar kamerada! Gasp girişiminde bulunan şahıslar kadın kasiyeri bıçakla yaraladı | Video 02:26
Avcılar’da markette korku dolu anlar kamerada! Gasp girişiminde bulunan şahıslar kadın kasiyeri bıçakla yaraladı | Video 10.12.2021 | 09:12
Mersin Silifke’de işçi servisleri kafa kafaya çarpıştı | Video 01:17
Mersin Silifke'de işçi servisleri kafa kafaya çarpıştı | Video 10.12.2021 | 08:56
D-100’de iki işçi servisi çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü | Video 03:49
D-100’de iki işçi servisi çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü | Video 10.12.2021 | 08:41
Kayseri’de 300 polisle 20 adrese şafak operasyonu: 50 gözaltı | Video 06:12
Kayseri'de 300 polisle 20 adrese şafak operasyonu: 50 gözaltı | Video 10.12.2021 | 08:41
Öğrenci servisinde başlayan kavgaya aileler dahil oldu: 1 ölü, 7’si ağır 12 yaralı | Video 03:40
Öğrenci servisinde başlayan kavgaya aileler dahil oldu: 1 ölü, 7’si ağır 12 yaralı | Video 10.12.2021 | 08:41
Hırsızlıktan aranan kişi, rehabilitasyon merkezinde hırsızlık yaparken yakalandı | Video 00:51
Hırsızlıktan aranan kişi, rehabilitasyon merkezinde hırsızlık yaparken yakalandı | Video 10.12.2021 | 08:41
Hakkari polisinden büyük uyuşturucu operasyonu: 515 kilogram eroin ele geçirildi | Video 00:29
Hakkari polisinden büyük uyuşturucu operasyonu: 515 kilogram eroin ele geçirildi | Video 10.12.2021 | 08:41
Sünnet Gölü Tabiat Parkı’nda kıyıya vuran balık ölümlerine inceleme! | Video 01:41
Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda kıyıya vuran balık ölümlerine inceleme! | Video 09.12.2021 | 16:50

Hatay’da havaların soğumasıyla grip ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar bitkisel kış çayına yöneldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Antakya Tarihi Uzun Çarşısı'nda aktarlarda satılan ve genellikle kış aylarında gripten korunmak için tüketilen kış çayı yoğun talep görüyor.
Aktar Evren Eraslan, kış çayının içerisinde yaklaşık 21 tane bitkisel ürün olduğunu söyledi.

Özellikle bu aylardan itibaren grip, soğuk algınlığı, nezle gibi rahatsızlıkların çoğalmasıyla kış ve bitkisel çaylarının kullanımının arttığını ifade eden Eraslan, "Kış çayımızın içerisinde çok şifalı bitkisel yaprak çaylar, tropikal meyvelerle beraber çok güzel karışımlardan oluşmaktadır. Bu karışımı günde ortalama 1 bardak içilmesi halinde vücut direncini artırıyor. Çok çok faydalı olan bu karışımlarımızı günde bir iki defa aç karnına yemekten 15 dakika önce içilmesi yeterli olacaktır. Bu karışımın vücutta toksin arttırıcı olmakla beraber ödem arttırıcı özelliği de vardır" dedi.

Eraslan, kış çayının nasıl demleneceğini şöyle anlattı:
"Suyu kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz. Ardından bir tutam bitkimizi ilave ediyoruz. Yaklaşık 4-5 dakika demlenme süresi var. Demlendikten sonra çayımız süzülüyor ve içime hazır hale geliyor. Biz şeker yerine bal ile tüketilmesini tavsiye ediyoruz. 200 gramlık paketler halinde satışımızı yapıyoruz. Bu paketin fiyatı 15 TL. Müşterilerimiz açıkta alabilir."

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA