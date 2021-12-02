Havalimanında 60 metrelik kablo çaldı! Elektrikler kesilince ortaya çıktı | Video

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda “Teknisyen” olarak çalışan bir kişi; havalimanında 60 metrelik elektrik kablolarını çaldı. Olay elektrikler kesilince ortaya çıktı. Şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyeti'nin "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" soruşturması Bakırköy İlçesi'nde açıldı. İstanbul Atatürk Havalimanı B Kapısı'nda aniden elektrikler kesildi. Havalimanı güvenlik personeli tarafından yapılan kontrollerde elektrik kablo bağlantılarının kesik olduğu ve 60 metre uzunluğunda bir kablonun yerinde olmadığı tespit edildi. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan araştırmalar sonucu; olayı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda "Teknisyen" olarak çalışan M.A. isimli kişinin gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelinin kestiği ve el arabasıyla binanın dışına taşıdığı kabloları sivil bir araca yüklediği de tespit edildi. Gözaltına alınan M.A. adliyeye sevk edildi.