Havalimanında asansör boşluğuna düşen kadının cesedi üç gün sonra bulundu | Video
Endonezya’nın Kualanamu Havalimanı'nda asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden kadının cansız bedeni 3 gün sonra bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:34
01:27:12
04:22
00:48
İtalya’da şiddetli yağış, sel ve toprak kaymasına yol açtı | Video 02.05.2023 | 18:47
02:24
El freni çekilmeden bırakılan 'pat pat' bahçe duvarına çarptı | Video 02.05.2023 | 18:42
08:28
Avrupa'nın en büyük güneş santrali Karapınar GES’te açılış heyecanı | Video 02.05.2023 | 18:42
00:23
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı | Video 02.05.2023 | 15:51
09:46
01:33
İzmir'de feci kaza: Kum yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi | Video 02.05.2023 | 15:29
01:01
3 ayrı operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 02.05.2023 | 15:10
04:00
İstanbul’da eski damat dehşeti yaşayan kayınpeder o anları anlattı | Video 02.05.2023 | 14:32
00:52
PKK'nın sözde gençlik yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı | Video 02.05.2023 | 14:39
00:15
Kamyonet hırsızı hurdacı yakalandı | Video 02.05.2023 | 14:00
06:56
Dev yolcu gemisi 1300 İsrailli yolcusu ile Marmaris’e geldi | Video 02.05.2023 | 14:00
01:57
Uyuşturucu taciri nefes kesen kovalamacayla böyle yakalandı | Video 02.05.2023 | 13:59
05:05
'Yağız Efe bebeği yanlış ilaç öldürdü' iddiasına inceleme | Video 02.05.2023 | 10:33
02:06
"Taksi yok" diye engelli durak görevlisini darbetti | Video 02.05.2023 | 13:42
00:28
Karşı şeride geçen otomobil ters döndü: 1 ölü, 2 yaralı | Video 02.05.2023 | 11:07
03:52
Önüne atlayan köpeği ezip, böyle kaçtı | Video 02.05.2023 | 13:43