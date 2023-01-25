Havalimanında operasyon: Gitar kılıfı ve terlik tabanından uyuşturucu çıktı | Video 25.01.2023 | 14:23 Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda terlik tabanına ve gitar kılıfına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları kapsamında İran'dan gelen bir yolcu şüpheli olarak değerlendirilerek takibe alındı. Yolcunun taşıdığı gitar çantası x-ray taramasından geçirildiğinde, gitar çantasında sıra dışı bir yoğunluk olduğu görüldü. Bunun üzerine gerçekleştirilen detaylı fiziki aramada, şüpheli görülen bölgelere gizlenmiş vaziyette maddeler olduğu tespit edildi. Uyuşturucu madde tespit cihazıyla yapılan analizde, uyuşturucu maddenin 'metamfetamin' olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen 2.5 kilogram ağırlığındaki metamfetamine el konuldu.

TERLİK TABANINDA UYUŞTURUCU

Diğer bir operasyonda, Gümrük Muhafaza ekipleri riskli olarak değerlendirdiği bir kargo gönderisini açarak detaylı arama gerçekleştirdi. Kargonun içindeki giysilerin arasında bulunan terliklerin tabanında değişik bir dikiş olduğu fark edildi.