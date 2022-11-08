Havalimanındaki hırsız suçüstü yakalandı! İşte o anlar... | Video

İstanbul Havalimanı'nda şüphe üzerine polis ekipleri tarafından takibe alınan bir kişi hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken yakalanan kişinin 32 hırsızlık suçundan kaydı olduğu anlaşıldı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri havalimanına gelen erkek bir yolcuyu şüphe üzerine takibe aldı. Güvenlik kameraları tarafından her hareketi takip edilen kişi, koltuklarda uyuyan kadın bir yolcunun yanına gelerek etrafı kontrol etmeye başladı.

Bir süre etrafını kontrol eden kişi kadın yolcunun yanındaki cep telefonunu alarak oradan uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıyan kişi hızlı bir şekilde havalimanı polis tarafından yakalandı.

Göz altına alınan kişinin yapılan kimlik kontrolünde 32 hırsızlık suçundan kaydı olan Feyzi T., olduğu anlaşıldı. Feyzi T.,'nin daha önce de havalimanında cep telefonu hırsızlığı olayına karıştığı tespit edildi.

İfadesinin alınmasının ardından mahkeme sevk edilen Fevzi T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.