Havaya ateş açan 1’i çocuk 3 kişi gözaltına alındı | Video
Çorum'da bir parkta havaya ateş açan 1'i çocuk 3 şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisleri gören şahıslar tabancayı bir otomobilin altına attı.
Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu otomobilin altına atılan tabanca polis ekipleri tarafından bulunarak incelenmek üzere el konuldu.
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