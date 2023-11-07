Video Yaşam Havaya ateş açan 1’i çocuk 3 kişi gözaltına alındı | Video
Havaya ateş açan 1’i çocuk 3 kişi gözaltına alındı | Video

Havaya ateş açan 1’i çocuk 3 kişi gözaltına alındı | Video

07.11.2023 | 09:11

Çorum'da bir parkta havaya ateş açan 1'i çocuk 3 şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisleri gören şahıslar tabancayı bir otomobilin altına attı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Mimar Sinan 1. Cadde'de bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parka gelen 1'i çocuk 3 şahıs havaya ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çarşı mahalle bekçileri sevk edildi. Şahıslar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, şahıslar polis ekiplerini gördükleri esnada Mimar Sinan 10. Sokak üzerine giderek tabancayı park halindeki bir otomobilin altına sakladı.

Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu otomobilin altına atılan tabanca polis ekipleri tarafından bulunarak incelenmek üzere el konuldu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Havaya ateş açan 1’i çocuk 3 kişi gözaltına alındı | Video 00:51
Havaya ateş açan 1’i çocuk 3 kişi gözaltına alındı | Video 07.11.2023 | 09:11
Aç kurtlar çiftliğe saldırdı 2 ineği yaraladı! O anlar kamerada | Video 01:12
Aç kurtlar çiftliğe saldırdı 2 ineği yaraladı! O anlar kamerada | Video 07.11.2023 | 09:11
Arnavutköy’de onlarca kişi fatura ödeme merkezince dolandırıldı | Video 03:43
Arnavutköy’de onlarca kişi fatura ödeme merkezince dolandırıldı | Video 06.11.2023 | 15:14
Sevgilime yazdın dedi, metruk binada darp etti! Dehşet anları kamerada | Video 00:55
Sevgilime yazdın dedi, metruk binada darp etti! Dehşet anları kamerada | Video 06.11.2023 | 16:22
Sivas’ta makaron operasyonu: 2 milyon 742 bin adet ele geçirildi | Video 01:07
Sivas'ta makaron operasyonu: 2 milyon 742 bin adet ele geçirildi | Video 06.11.2023 | 15:55
Malatya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı | Video 01:34
Malatya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı | Video 06.11.2023 | 15:50
Kayseri’de Narkogüç operasyonları: 76 şahsa işlem yapıldı | Video 00:43
Kayseri’de Narkogüç operasyonları: 76 şahsa işlem yapıldı | Video 06.11.2023 | 15:31
Kastamonu’da feci kaza: 1 ölü, 3’ü ağır 4 yaralı | Video 01:52
Kastamonu’da feci kaza: 1 ölü, 3’ü ağır 4 yaralı | Video 06.11.2023 | 15:10
Cem Garipoğlu’nun babasından oğlunun mezarının açılması talebi | Video 05:52
Cem Garipoğlu’nun babasından oğlunun mezarının açılması talebi | Video 06.11.2023 | 14:43
Kum zambaklarını koparmanın cezası 244 bin 315 TL | Video 03:45
Kum zambaklarını koparmanın cezası 244 bin 315 TL | Video 06.11.2023 | 14:20
Yılmaz Özdil, Özgür Özel’i topa tuttu: Özgür Özel önce Manisa’yı kazansın” | Video 02:04
Yılmaz Özdil, Özgür Özel’i topa tuttu: "Özgür Özel önce Manisa’yı kazansın” | Video 06.11.2023 | 14:02
Yaya yolunda bekleyen otomobile kamyonet çarptı | Video 00:31
Yaya yolunda bekleyen otomobile kamyonet çarptı | Video 06.11.2023 | 14:14
Araçlardaki multimedya sistemlerini çaldı! O anlar kamerada | Video 01:16
Araçlardaki multimedya sistemlerini çaldı! O anlar kamerada | Video 06.11.2023 | 14:10
Türk vatandaşı 3 günlük tatil için geldiği Paris’te kayboldu | Video 03:11
Türk vatandaşı 3 günlük tatil için geldiği Paris'te kayboldu | Video 06.11.2023 | 14:17
Bahçelievler’de vincin çalışma yaptığı esnada kaldırım çöktü | Video 02:37
Bahçelievler’de vincin çalışma yaptığı esnada kaldırım çöktü | Video 06.11.2023 | 14:17
Araçlardaki multimedya sistemlerini böyle çaldı | Video 01:16
Araçlardaki multimedya sistemlerini böyle çaldı | Video 06.11.2023 | 14:17
Polatlar soruşturmasında 5 şüpheli daha adliyede: Savcılıktan 2 şüpheliye tutuklama talebi | Video 00:14
Polatlar soruşturmasında 5 şüpheli daha adliyede: Savcılıktan 2 şüpheliye tutuklama talebi | Video 06.11.2023 | 13:45
Sırp çete üyesi Risto Mijanovic’in öldürüldüğü villada keşif yapıldı | Video 01:54
Sırp çete üyesi Risto Mijanovic’in öldürüldüğü villada keşif yapıldı | Video 06.11.2023 | 13:03
Adıyaman’da kalıcı deprem konutları hızla yükseliyor | Video 04:19
Adıyaman'da kalıcı deprem konutları hızla yükseliyor | Video 06.11.2023 | 12:12
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin araçları yediemin otoparkında | Video 03:56
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin araçları yediemin otoparkında | Video 06.11.2023 | 12:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA