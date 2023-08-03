Video Yaşam Havaya ateş açıp paylaşım yapan magandalar yakalandı | Video
Havaya ateş açıp paylaşım yapan magandalar yakalandı | Video

Havaya ateş açıp paylaşım yapan magandalar yakalandı | Video

03.08.2023 | 13:54

Aksaray’da düğün, nişan ve asker eğlencesi gibi özel günlerde tabanca ve tüfekle havaya ateş açıp sosyal medyada paylaşım yapan magandalar jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, şehir genelinde düğün, nişan ve asker eğlencesi gibi özel günlerde ortaya çıkan magandalara yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kez de sosyal medya üzerinden takibe başladı. Sosyal medya üzerinden yapılan takip ve incelemelerde 2 şahsın havaya rastgele ateş açtığını tespit eden İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kimliklerini tespit ettikleri şahısların ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken evlerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet el yapımı 3 namlulu ruhsatsız tabanca, 8 adet kurusıkı tabanca fişeği, 11 adet av tüfeği fişeği, 2 gram kubar esrar, 1 adet kök kenevir, 20 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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