Video Yaşam Havaya ateş açıp, sosyal medyada paylaşan sürücüye 16 bin 644 lira ceza | Video
Havaya ateş açıp, sosyal medyada paylaşan sürücüye 16 bin 644 lira ceza | Video

Havaya ateş açıp, sosyal medyada paylaşan sürücüye 16 bin 644 lira ceza | Video

24.01.2024 | 13:42

TRABZON'da otomobilinden inip, 2 tabanca ile hava ateş açıp, bu anları sosyal medyadan paylaşan sürücü A.B.'ye (24) 16 bin 644 lira idari para cezası kesildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Araklı ilçesi Kestanelik Mahallesi'nde park ettiği otomobilden inen sürücü A.B., belinden 2 tabanca çıkardı. Önce biri ile havaya ateş eden A.B., sonra diğer tabanca ile ateş etmeye devam etti. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, havaya ateş ettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı da tespit edilen sürücüyü yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 2 kurusıkı silah ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücüye 16 bin 644 lira idari para cezası uygulanıp, 'genel güvenliği tehlikeye düşürmek', 'korku ve panik yaratmak' suçlarından da adli işlem başlatıldı. Sosyal medyada da tepki çeken görüntülerde; müzik eşliğinde araçtan inen sürücünün belinden çıkardığı tabancalar ile havaya ateş ettiği, o anları kayda alan kişinin de 'Anlatmaya gerek yok, işte görüyorsunuz' dediği yer aldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Havaya ateş açıp, sosyal medyada paylaşan sürücüye 16 bin 644 lira ceza | Video 01:01
Havaya ateş açıp, sosyal medyada paylaşan sürücüye 16 bin 644 lira ceza | Video 24.01.2024 | 13:42
Başakşehir’de kontrolünden çıkan tır işyeri bahçesine düştü! O anlar kamerada | Video 01:06
Başakşehir’de kontrolünden çıkan tır işyeri bahçesine düştü! O anlar kamerada | Video 24.01.2024 | 13:39
İstanbul’daki cinayetin şüphelisi, uyuşturucu siparişi verince yakalandı | Video 00:15
İstanbul'daki cinayetin şüphelisi, uyuşturucu siparişi verince yakalandı | Video 24.01.2024 | 12:30
Edirne tefecilere operasyon: 6 gözaltı | Video 01:09
Edirne tefecilere operasyon: 6 gözaltı | Video 24.01.2024 | 13:26
Beyoğlu’nda satırlı Kız arkadaşıma yan baktın kavgası kamerada | Video 01:05
Beyoğlu’nda satırlı "Kız arkadaşıma yan baktın" kavgası kamerada | Video 24.01.2024 | 12:32
Beyoğlu’nda balistik yelekli silahlı çete çökertildi | Video 04:22
Beyoğlu’nda balistik yelekli silahlı çete çökertildi | Video 24.01.2024 | 12:32
Mola yapan işçilerin köpekle halayı kamerada | Video 00:20
Mola yapan işçilerin köpekle halayı kamerada | Video 24.01.2024 | 12:32
Motosikletten düşen gencin üzerinden araç geçti | Video 00:39
Motosikletten düşen gencin üzerinden araç geçti | Video 24.01.2024 | 12:32
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin karara itiraz | Video 03:10
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin karara itiraz | Video 24.01.2024 | 12:32
Heimlich manevrasıyla yaşlı adamın hayatını kurtardı | Video 02:04
Heimlich manevrasıyla yaşlı adamın hayatını kurtardı | Video 24.01.2024 | 12:32
Ağrı’da yüksek bölgelerde bulunan köylerde evler kar altında kaldı | Vidseo 02:24
Ağrı’da yüksek bölgelerde bulunan köylerde evler kar altında kaldı | Vidseo 24.01.2024 | 12:18
Gaziantep’te çatışmayı aratmayan düğün: Çocuklara rağmen silahlar patladı | Video 02:21
Gaziantep'te çatışmayı aratmayan düğün: Çocuklara rağmen silahlar patladı | Video 24.01.2024 | 11:44
Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Ali Diken cinayetinde kan donduran itiraf: Döverek öldürdüm! | Video 04:35
Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Ali Diken cinayetinde kan donduran itiraf: "Döverek öldürdüm!" | Video 24.01.2024 | 11:49
Esenler’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 02:01
Esenler’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 24.01.2024 | 11:30
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Ocak 2024 Çarşamba atv izle! | Video 04:00
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Ocak 2024 Çarşamba atv izle! | Video 24.01.2024 | 10:43
İlk Türk Astronot için iki kıta ortasında Türk Bayrağı asıldı | Video 02:55
İlk Türk Astronot için iki kıta ortasında Türk Bayrağı asıldı | Video 24.01.2024 | 10:34
Türk sivil toplum kuruluşlarından Japonya’daki depremzedelere sıcak yemek dağıtımı | Video 06:15
Türk sivil toplum kuruluşlarından Japonya'daki depremzedelere sıcak yemek dağıtımı | Video 24.01.2024 | 10:34
Sivas’ta, 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 yaralı | Video 01:12
Sivas'ta, 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 yaralı | Video 24.01.2024 | 10:31
FETÖ’cü dolap faresi böyle yakalandı Video 00:32
FETÖ’cü dolap faresi böyle yakalandı < Video 24.01.2024 | 10:38
Bursa’da 500 polisle ’huzur’ uygulaması: 7 kişi yakalandı | Video 01:13
Bursa'da 500 polisle 'huzur' uygulaması: 7 kişi yakalandı | Video 24.01.2024 | 10:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA