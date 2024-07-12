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Havaya ateş açıp videoları sosyal medyada paylaşan magandalar operasyonla yakalandı | Video

Havaya ateş açıp videoları sosyal medyada paylaşan magandalar operasyonla yakalandı | Video

12.07.2024 | 09:56

Aksaray'da tüfek ve tabancalarla meskun mahalde havaya ateş açıp videolarını sosyal medyada paylaşan magandalar jandarmanın şehir merkezinde bulunan 6 ikamete yaptığı eş zamanlı operasyonla yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, suç ve suçluların yakalanması, olumsuzlukların önlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri sosyal medya üzerinde yaptığı devriye faaliyetinde 6 ayrı şahsın meskun mahalde tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açarak videoları da kendi sosyal medya hesaplarında paylaştığını tespit etti. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri isimlerini belirlediği 6 şüphelinin peşine düştü. Aksaray merkezde ikamet ettikleri tespit edilen 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri şüphelileri bir bir yakaladı. 6 ayrı şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet tabanca fişeği, 44 adet av tüfeği fişeği ve 2 adet kama ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarına cumhuriyet savcısının talimatı ile el konulurken gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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