Havaya ateş edince operasyon yapıldı! Çok sayıda mermi ve silah çıktı | Video

İstanbul’da havaya ateş edilen bir adrese baskın yapıldı. Adreste çok sayıda silah ve mermi bulundu.

İstanbul Polisi; Pendik Sapanbağları Mahallesi Zafer Caddesi'nde bulunan bir adresten havaya ateş edilmesi üzerine harekete geçti. Adreste arama yapıldı. Bir pompalı tüfek, iki ruhsatsız tabanca, altı kuru sıkı tabanca, 650 mermi, 13 av tüfeği mermisi, 50 kuru sıkı mermisi ele geçirildi. Adreste gözaltına alınan A.G. (48) isimli şüpheli hakkında "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.