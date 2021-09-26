Havuza düşen yaban domuzları kurtarıldı | Video
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Aydın Kuşadası’nda sulama amacıyla açılan havuza 5 yaban domuzu düştü. Erol Özkan’nın sosyal medyadan yaptığı çağrıya gelen vatandaşlar, kurudukları düzenekle yaban domuzları kurtardı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi Pilav Dağının arkasında sulama amacıyla açılan havuza 5 yaban domuzu düştü. Yaban domuzlarının havuza düştüğünü gören Erol Özkan, görüntü çekerek sosyal medyadan çağrıda bulundu. Erol Özkan'ın telefon çağrısı üzerine avcılar ve vatandaşlar olay yerine koştu. Kurdukları düzenek ile yaban domuzlarını kurtardı.