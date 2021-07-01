Video Yaşam Havuzlu eve drone’lu operasyon | Video

Havuzlu eve drone’lu operasyon | Video

Havuzlu eve drone’lu operasyon | Video
01.07.2021 | 16:00

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Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bir eve gerçekleştirilen drone destekli uyuşturucu operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, olaya ilişkin 1 kişi de gözaltına alındı.

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT tarafından, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine" yönelik operasyon düzenlendi.

JASAT ekiplerinin Bozova'da ikamet eden O.K. adlı şüphelinin ikametine düzenlediği drone'lu operasyonda; çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

280 gr. kubar esrar, 50 kök kenevir, bir uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 gram metamfetamin, 42 uyuşturucu hap, bir Taurus 9 mm ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 105 9 mm fişek, 6 7.62 mm fişek, bir Blow Magnum kurusıkı tabanca, bir Zoraki kurusıkı tabanca, 4 kurusıkı tabanca şarjörü, bir Delta FRR 4001 Magnum 12 cal. seri numarasız ve ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği ve 30 adet 12 cal. fişek ele geçirildi.

Olaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

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