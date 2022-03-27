Video Yaşam Havva Öztel o anları paylaştı! Aleyna Tilki'ye sürpriz doğum günü kutlaması | Video
Havva Öztel o anları paylaştı! Aleyna Tilki'ye sürpriz doğum günü kutlaması | Video

Havva Öztel o anları paylaştı! Aleyna Tilki'ye sürpriz doğum günü kutlaması | Video

27.03.2022 | 14:33

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Genç şarkıcı Aleyna Tilki yarın 22 yaşına basıyor. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, kızına sürpriz bir doğum günü kutlaması yaparak o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

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