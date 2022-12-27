Hayalet ekran hırsızları yakalandı | Video

İstanbul Tuzla ve Kartal’da 10 ayrı lüks aracın hayalet ekranlarını çalan 3 hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Kartal ve Tuzla'da 10 lüks araç park halindeyken yanlarına gelip kırdıkları camdan içeri giren hırsızlar araçların piyasa değeri tanesi 50 bin lirayı bulan hayalet ekranlarını çaldı.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri çalışma başlattı. İncelenen kamera görüntülerinde hırsızların kimlikleri tek tek tespit edildi.

Yapılan tespitin ardından şüpheliler 30 suç kayıtlı Emre D. (20), 12 suç kayıtlı Yusuf E.C. (20) ve 3 adet suç kaydı olan Mustafa İ. (19) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 hırsız çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.