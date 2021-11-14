“Hayalet Kumarhane” baskını. Kumarhaneye taşınan Rulet Masası ele verdi | Video

İstanbul Şişli’de lüks bir kumarhane; söz konusu adrese taşınan bir Rulet Masası’ndan iz süren Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından tespit edildi. Rulet oynatıldığı iddia edilen ve baskın yapılan “Hayalet Kumarhane” mühürlendi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; 13 Kasım Cumartesi gecesi saat 00.05 sıralarında ellerinde beyaz büyük bir kılıf taşıyan dört kişiyi "Hırsızlık" şüphesi üzerine Şişli Cumhuriyet Caddesi'nin üzerinde durdurdu. Yapılan kontrollerde; kılıfın içerisinden bir rulet masası, bir rulet kafası ve bir rulet topu çıktı. Yapılan detaylı araştırmalarda; şüphelilerin söz konusu kumar malzemelerini aynı caddenin üzerinde bulunan ve M.G. isimli kişiye ait olan bir iş yerine götürdükleri belirlendi. Kumar malzemelerine el konuldu. Kamufle edilerek "Hayalet Kumarhane" olarak kullanıldığı iddia edilen adres hemen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından mercek altına alındı. Adresin sahibi kısa sürede tespit edildi.

ÇOK SAYIDA OYUN PULU DA BULUNDU

Söz konusu iş yerinde yasa dışı kumar oynatıldığı tespit edildi. Lüks kumarhaneye çevrildiği iddia edilen adreste yapılan detaylı incelemelerde; üzerinde rulet örtüsü serili büyük bir masa, yasa dışı kumar neticesinde elde edildiği değerlendirilen 200 lira nakit para ve farklı renklerde çok sayıda oyun pulu ele geçirildi. Adresin sahibi M.G. hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan ötürü yasal işlem yapıldı. Adreste yasa dışı kumar oynadıkları saptanan iki kişiye ise Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası kesildi. Adres Şişli İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi ve faaliyetlerine son verildi.