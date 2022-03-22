Hayalet Kumarhane’ye baskın! | Video

İstanbul’da bir iş yerinin içerisinde oluşturulan gizli bölmede yasa dışı kumar oynayan altı kişi yakalandı. O anlar polis kameralarına yansıdı. Altı kişiye 10 bin 914 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Polisi; Kartal İlçesi'ne bağlı Atalar Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yasa dışı kumar oynatıldığını tespit etti. Adres ve çevresinde yapılan incelemelerde; adresin giriş kapısının karşısında gizli bir bölme bulunduğu saptandı. İş yeri içerisindeki gizli bölmeye giren polisler, bir masa etrafında altı kişinin yasa dışı kumar oynadığını gördü. Adreste yapılan aramalarda; bir deste oyun kartı, 82 oyun pulu, 10 bin 200 lira ve 200 dolar nakit para ele geçirildi. Adreste yasa dışı kumar oynayan altı kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 10 bin 914 lira idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan iş yerinin sorumlusu H.E. hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan ötürü adli işlem yapıldı. Ayrıca ruhsatsız olarak faaliyet yürütüldüğü belirlenen adres Kartal İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.