"Hayallerimizi yıktın başkan" | Video

Türkiye'ye dönmeyi hayal eden gurbetçi bir aileye kiraya verdiği dükkanı, riskli olduğu için yıkılan Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'na(32) "ayıplı mal" suçlaması. Yıkım kararı olduğunu bilmediği bina için 1 milyon lira harcayarak oğluna iş kuran Ahmet Ümit Ertürk(55) şimdi dava açmaya hazırlanıyor. Ertürk "Bizden önceki kiracıyı çıkarmak için, 2017'de, binaya riskli raporunu kendileri aldırmış. Haberimiz yoktu. İş yerimizi yıkıldı. 25 yıllık kazancım gitti. Oğlumun yuvası yıkıldı. Pırıl pırıl gençler işsiz kaldı. Temelli ülkemize dönecektik, bir ailenin geleceğini kararttılar" iddiasında bulundu. Adalet umut ettiklerini belirten oğlu Ahmet Ertürk, babasının bir ömür emeği çöpe gittiği için çok üzgün olduğunu söyledi. SABAH'ın iddiaları sormak için birçok kez aradığı Ekmekçioğlu ise çağrılara yanıt vermedi.

30 yıldır işçi olarak gittiği Almanya'da yaşayan Ahmet Ümit Ertürk, evli ve 3 çocuk babası. Almanya'da doğan oğlu Ahmet Ertürk(27) 2016'da uzun dönem askerlik için Türkiye'ye geldi. Askerlik görevini tamamladıktan sonra da Almanya'ya dönmek istemedi. İzmir'de yaşayacak, dünya evine girecekti. Babası, oğluna bir iş yeri açmak istedi. Bayraklı'da bir dükkan kiralandı. İşte iddialar:

ZİNCİR MARKAYA ALT KİRACI

Manas Bulvarı'ndaki dükkan için Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun yönetim kurulu başkanı olduğu EKMAS Group çalışanlarıyla görüşüldü. Sonuçta da Gaziantep Jumbo Künefecilik şirketiyle Akmir şirketi arasında aylık 25 bin lira karşılığı kira sözleşmesi düzenlendi. Bina, aileye ait Akmir şirketinin gayrimenkul listesinde olduğu için sözleşme bu şirketin kaşesiyle imzalandı. Ahmet Ertürk de kurduğu Ayıptan şirketiyle Akmir şirketinin onayıyla alt kiracı oldu.

HER ŞEY GÜZEL BAŞLADI

Sözleşmeden sonra hemen işe koyulan Ertürk Ailesi, binayı 921 bin TL'ye mal olan kapsamlı bir tadilatla yeniledi. İş yerini de geçen yıl 21 Ağustos'ta hizmete açtı.

Ahmet Ertürk'ün işlettiği dükkanda 22 çalışan vardı. Başlangıçta işler çok iyiydi. Müşteri memnuniyeti yüksekti. Her şey yolunda gidiyordu. Hatta Ahmet Ertürk de açılıştan sonra 25 Eylül'de evlenmiş ve ailenin mutluluğu taçlanmıştı.

DEPREM YAZGILARINI DEĞİŞTİRDİ

Ta ki geçen yıl 30 Ekim'e kadar... O gün İzmir'de 6.6 şiddetinde deprem yaşandı. Bayraklı'da yıkılan binalar oldu. Aile, o zor günlerde depremzedelere ve arama kurtarma ekiplerine dükkanlarını açtı. Çay, kahve, künefe ikram etti. Dükkanlarında sabahlayan depremzedeler oldu. Ortam biraz olsun durulunca da ilk iş İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurdular. Bina incelendi ve geçen yıl 2 Aralık'ta hasarsızlık raporu düzenlendi. Ancak 5 gün sonra şok bir gelişme yaşandı. Bayraklı Belediyesi'nden gelen tebligata göre; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun uyarınca bina riskliydi. Tebligattan birkaç gün sonra da iş yerine yıkım ve tahliye ilanı asıldı. Taraflar bir çözüm bulamadı. Sonuçta da önce iş yerinin elektriği ve suyu kesildi. Sonra iş yeri 21 Haziran'da kapandı. Ardından da bina yıkıldı.

TEMELLİ DÖNECEKTİK GELECEĞİMİZİ KARARTTILAR

İşte babanın iddiaları:

Biz dükkanı kiralamadan önce tapu bilgileriyle Bayraklı Belediyesi'ne başvurduk. Ruhsat durumunu sorduk. 'Hiçbir sıkıntı yok, işinizi bitirip gelin, keşif yapalım, ruhsatınızı verelim' dediler. Binada tadilat yaptık. Geçen yıl 21 Ağustos'ta dükkanı açtık.

Ruhsat başvurusunda bulunduk. İtfaiye raporu ve başka bazı belgeler istediler. İtfaiyeye başvurduk. Keşif yaptılar ve bazı yapılması gerekenleri söylediler. Hepsini yaptırdık ve Bayraklı Belediyesi'ne teslim ettik. Önce '3 ruhsat almanız lazım' dediler. Neden diye itiraz edince 2 ruhsata düştüler. Her ne kadar 1 ruhsat yeterli de olsa daha fazla üstüne gitmedik, kabul ettik. 'Tamam gidin, biz size haber vereceğiz' dediler.

AYIPLI MAL

Yanıt geçen yıl 7 Aralık'ta geldi. 'Ruhsat talebiniz yapınızın riskli olması nedeniyle değerlendirilememiştir' diye... Birkaç gün sonra da dükkanın camına ilk yıkım tebligatı yapıştırıldı. Hemen mal sahibine ulaştık. Ayıplı mal olduğunu, tazminat hakkımızın doğacağını söyledik.

ZARARIMIZ 1 MİLYON TL'DEN FAZLA

Sonraki günlerde kendileri bir danışmanla 130 bin TL karşılığında yıkım kararını durdurmak için anlaşmışlar. 'Bu paranın yarısını da siz vereceksiniz, yoksa dükkan yıkılır' dediler. Biz de kabul ettik. İtfaiye raporu için 20 bin lira giderimiz var. Giyotin cam için 60 bin lira ve taşınma için 22 bin 500 lira... Toplam zararımız, 1 milyon lirayı aşıyor. Ekonomik gelişmeler nedeniyle mağduriyetimiz katlanıyor.

YIKIMI KENDİLERİ İSTEMİŞ

Bu arada yıkım kararının ne zaman ve nasıl alındığını araştırdık. Bizden önceki kiracıyı çıkarmak için binaya riskli raporunu kendileri aldırmış. 60 günlük itiraz süresini unutup geçirdikleri için yıkım kararı kesinleşmiş. Yani bina 2017'de verilen ve kesinleşen bir yıkım kararına istinaden yıkıldı. Biz burayı kiralarken böyle bir karardan haberimiz yoktu.

"ARAMIZDA ANLAŞARAK ÇÖZELİM"

Biz, uzun süre mal sahiplerine ulaşmaya çalıştık. Özgür Bey'i aradım, mesajlar attım ama maalesef şimdiye kadar görüşemedik. Genel müdürleriyle konuştuk. Biz, Özgür Bey Altay başkanı olduğu için hiç kimseye tek kelime etmedik ve aylarca sabırla bekledik, bekliyoruz.

PIRIL PIRIL GENÇLER İŞSİZ KALDI

Bize yıkımdan sonra çalışanları 'Mümkünse bu olayı aramızda anlaşarak çözelim' dediler. Biz, zararımızın sadece 3'te 1'ini istedik. O dükkana yatırdığım para, Almanya'daki 25 yıllık kazancım. 50 bin EURO kadar borcum var. Bu dükkan için borçlandım. Dava açarsak 2-3 yıl sürer dediler. Ben de 'Aza razı olayım, iki kat yapmayalım tek kat bir dükkan yapalım, en azından çalışıp para kazanırız, borçları bir nebze ödeme gücümüz olur, oğlum evine ekmeğini götürür' diye düşündüm. Çalışanlarımız da işsiz kaldı, çok üzüldüm, hepsi genç, temiz, pırıl pırıl gençlerdi.

OĞLUMUN YUVASI YIKILDI

Yaşananlar nedeniyle oğlumun yuvası yıkıldı ve beni en fazla bu yıktı. Eşiyle bu olaylar yüzünden anlaşmazlık yaşadılar ve geçen 23 Kasım'da boşandılar. Oğlum şu an Gaziantep'te yaşıyor.

HARCI DENKLEŞTİRİP DAVA AÇACAĞIM

Dükkanı oğlum ve daha doğrusu tüm ailenin geleceği için açmıştık. İşler yolunda gitse biz de temelli ülkemize dönecektik. Yani bir ailenin geleceğini kararttılar. Davacı olacağım, harç parasını denkleştirirsem hemen dava açacağım.