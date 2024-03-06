Video Yaşam Hayata çift renk bakıyor, görenler hayrete düşüyor | Video
Hayata çift renk bakıyor, görenler hayrete düşüyor | Video

Hayata çift renk bakıyor, görenler hayrete düşüyor | Video

06.03.2024 | 09:53

Adana’da doğuştan bir gözü mavi, diğer gözünün de yarısı mavi yarısı kahverengi olan küçük çocuk görenleri hayrete düşürüyor. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi’nde yaşayan Cebrail (38) ve Özlem (36) Yalçınkaya çiftinin çocukları Fatih (9) gözleri iki farklı renkli olarak dünyaya geldi.

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Aile, evlatları Fatih'in sağ gözlerinin mavi, sol gözlerinin ise kahverengi ve mavi olması üzerine korkup doktora gitti. Doktorlar ise yaptıkları tetkiklerde Fatih'in gözlerinde hiçbir görme sorunu olmadığını, sadece heterokromi rahatsızlığı olduğunu söyledi.

GÖRENLER ŞAŞIRIYOR
Gözleri çift renk Fatih'i görenler hem hayrete düşürüyor hem de şaşırıyor.

"REKLAM TEKLİFİ GELİRSE OYNATIRIZ"
İhlas Haber Ajansı'na konuşan baba Cebrail Yalçınkaya, evladının sağlıklı olduğunu söyledi. Yalçınkaya, "Bu gözler Allah'ın bir takdiridir. Bu yüzden şaşırmıyoruz. Doğduğunda biraz panikledik, doktora götürdük korkulacak bir şeyin olmadığını, Allah'ın takdiri olduğunu söyledi. Görmesinde bir sıkıntı yok, görenler şaşırıyor. Eğer oğluma reklam teklifi gelirse düşünürüz, oynatırız" dedi.

"GÖRENLER ŞAŞIRIYOR"
Arkadaşlarının kendisini Van kedisine benzettiğini söyleyen Fatih, "Gözlerimin çift renk olmasına alıştım. Bazı görenler çok şaşırıyor. Gözlerimin rengini soranlara kahverengi ve mavi diyorum. Görenler fotoğraf çekiliyorlar benimle. Ailemde kimsenin gözü mavi değil, bu Allah'ın bir hediyesi bana" ifadelerini kullandı.

"ALLAH'IN VERDİĞİ BİR GÜZELLİK"
Dede İsmail Yalçınkaya ise torunu doğduğunda gözlerini görüp korktuğunu belirterek, "Torunum doğunca ben sağlık ocağına götürdüm. Çünkü korktum. Doktorumuz bu gözlere sahip çıkın, dikkat edin. İlerde bu gözler işe yarar dedi. Ben de torunumu okutturacağım ilerde torunumu reklamlarda oynatacağım. Görenler şaşırıyor, fotoğraf çekiliyor, sizde böyle genetik bir şey var mı diye soruyorlar fakat yok. Allah'ın verdiği bir güzellik bu bizim için" diye konuştu.

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