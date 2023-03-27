Hayatından endişe ediliyordu, çöp evde yaşadığı ortaya çıktı | Video 27.03.2023 | 13:50 ESKİŞEHİR'de komşularının bir süredir haber alamadığı ve hayatından endişe ettiği için polise ihbarda bulunduğu Nahide Gönültaş'ın (70), evinde çöp biriktirdiği ortaya çıktı. Polisler tarafından evden çıkarılan Gönültaş, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürülürken, çöp evin temizlenmesi için adli işlem başlatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi Gap Sokak üzerindeki tek katlı evde yalnız yaşayan Nahide Gönültaş'tan bir süredir haber alamayan komşuları, hayatından endişe ettiklerini belirterek polise ihbarda bulundu. Evin önüne gelen polis ekipleri, yaklaşık yarım saat Nahide Gönültaş'a ulaşmaya çalıştı. Kapıyı açan Gönültaş, evde yalnız yaşadığını belirterek kimseden yardım talep etmediğini söyledi. Evin kapısına kadar çöp olduğunu gören polisler, yaptıkları kontrolde Nahide Gönültaş'ın evinde tonlarca çöp topladığını belirledi. Polisler tarafından evden çıkarılan Nahide Gönültaş, sağlık kontrolünden geçirilmesi için ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çöp evin temizlenmesi için Tepebaşı Belediye Başkanlığı ve savcılık tarafından adli işlem başlatıldı.