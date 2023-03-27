Hayatından endişe ediliyordu, çöp evde yaşadığı ortaya çıktı | Video
ESKİŞEHİR'de komşularının bir süredir haber alamadığı ve hayatından endişe ettiği için polise ihbarda bulunduğu Nahide Gönültaş'ın (70), evinde çöp biriktirdiği ortaya çıktı. Polisler tarafından evden çıkarılan Gönültaş, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürülürken, çöp evin temizlenmesi için adli işlem başlatıldı.
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