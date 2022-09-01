Hayatını kurtaran sokak köpeğiyle arkadaş oldu | Video

Bolu’da kasaplık yapan Mehmet Aşkar isimli vatandaş, kendisinin hayatını kurtaran sokak köpeği ile arkadaş oldu. Mahmut ismini verdiği sokak köpeği, her gün kasap dükkanına gelerek işyeri sahibinden nasibini alıyor. Kasap Aşkar’ın yayınladığı video ise izlenme rekoru kırıyor.

Bolu'da Aktaş Mahallesi'nde kasaplık yapan Mehmet Aşkar, 1 yıl önce dükkanının önündeki yolda kaza tehlikesi geçirdi. Aşkar'a bir otomobil çarpacağı sırada, ara sıra beslediği bir sokak köpeği onu paçasından çekerek kurtardı. Hayatını kurtaran köpekle Mehmet Aşkar arasında dostluk başladı.

Aşkar, köpeğe 'Mahmut' ismini verdi. Her gün dükkana gelen köpeğe et verip besleyen Aşkar, köpekle sohbet edip dertleştiğini ve kendisini dinlediğini söyledi.

Kasap ile sokak köpeğinin arasında geçen dostluk videosu ise Bolu'da izlenme rekorlu kırıyor. Bir yıldır arkadaşlıklarının sürdüğünü belirten kasap Aşkar; "O benim hayatımı kurtardı ve o günden beri de aramızda dostluk başladı. Mahmut her gün işyerime gelip nasibini alır. Kendisiyle sohbet ederiz. O da bizim gibi can taşıyor. Onun sohbet etmek beni de rahatlatıyor. Hayatımı kurtarması bizim dostluğumuzu ortaya çıkarttı. Sosyal paylaşım sitesinden de paylaştığım video da büyük ilgi gördü" dedi.