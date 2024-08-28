Hayvan barınağı derneğine 2’nci dalga... Operasyon bağış adı altında 30 milyon lira aktarılmış

İstanbul Silivri’deki hayvan barınağı derneğine yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. MASAK Raporuna göre söz konusu derneği 3 yıl süresinde bağış adı altında para aldıkları ve toplanan 30 milyon lirasının dernek başkan ve yöneticilerini hesaplarına geçirildiği saptandı. Konuyla ilişkili 5 şüpheli gözaltına alındı.