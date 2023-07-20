Hayvan çiftliğindeki saman yangını korkuttu | Video
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Emin Duman'a ait hayvan çiftliğinde akşam saatlerinde çıkan yangında saman deposu alev aldı.
Yangın sonrası yanan saman balyaları Sındırgı Belediyesi ekiplerince temizlendi. Yangının çıkış sebebi araştırılırken itfaiye ekipleri vatandaşları sıcak havalarda daha duyarlı olmaları konusunda uyardı. Bir cam parçası, sigara izmaritinin bile samanları tutuşturabileceği belirtildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:24
YKS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS sonuçları sorgulama ekranı | Video 20.07.2023 | 08:50
00:57
Hayvan çiftliğindeki saman yangını korkuttu | Video 20.07.2023 | 08:43
01:03
Düğünde ateş açan maganda mahalleyi karanlığa gömdü | Video 20.07.2023 | 08:43
01:52
Kontrolden çıkan araç inşaat alanına uçtu: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı | Video 20.07.2023 | 08:42
01:20
Urla’da makilik alandaki yangın kontrol altına alındı | Video 20.07.2023 | 08:42
01:50
18:27
00:37
00:21
Tırın otomobili karşı şeride attığı kaza kamerada | Video 19.07.2023 | 16:45
00:36
Kavga sırasında rastgele ateş açtı, 22 yaşındaki genci öldürdü | Video 19.07.2023 | 16:46
01:15
Tokat'ta gölette kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu | Video 19.07.2023 | 16:20
00:23
Barış Boyun suç örgütünün tetikçisi Başakşehir'de yakalandı | Video 19.07.2023 | 16:21
01:13
Devrilen motosikletten düşüp kafasını beton zemine çarptı | Video 19.07.2023 | 16:20
02:58
37 bin liralık telefon sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu! | Video 19.07.2023 | 15:44
01:17
00:18
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video 19.07.2023 | 15:35
00:39
Gaziantep'te PKK/YPG operasyonu: 2 gözaltı | Video 19.07.2023 | 15:35
03:30
05:24