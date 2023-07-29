Video Yaşam Hayvan pazarında silahlı kavga! Korku ve panik anları kamerada | Video
Hayvan pazarında silahlı kavga! Korku ve panik anları kamerada | Video

Hayvan pazarında silahlı kavga! Korku ve panik anları kamerada | Video

29.07.2023 | 14:42

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki hayvan pazarında, iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Silahlı kavgada yaşanan korku ve panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesindeki Şırnak Mahallesi'nde bulunan Hayvan Pazarı'nda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan aynı aşirete mensup aileler, hayvan pazarında karşı karşıya geldi. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İncelemelerde bulunan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kavgada yaşanan korku ve panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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