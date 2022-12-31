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OTOMATİK OYNAT
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Hayvan yüklü kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı | Video 31.12.2022 | 09:16
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Çıktığı çatıdan kardeşinin ikna çabası ile indirildi | Video 30.12.2022 | 17:52
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Kardeşini sokak ortasında vurdu, annesinin mezarında intihar etti | Video 30.12.2022 | 15:45
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Bayrampaşa'da tokat şakasıyla başlayan kavga cinayetle bitti | Video 30.12.2022 | 14:22
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Şantajı meslek haline getiren Gaga Bulut tutuklandı! | Video 30.12.2022 | 14:50
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Şanlıurfa’da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 30.12.2022 | 14:42
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Kamyon kasasındaki mobilyaların arasından 64 kilo uyuşturucu çıktı | Video 30.12.2022 | 14:18
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Gaziantep’te 2 yıl önce kaybolan şahsın gömülü cesedi bulundu | Video 30.12.2022 | 13:37
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Konya'da kaçak lastik operasyonu | Video 30.12.2022 | 11:14
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı | Video 30.12.2022 | 11:08
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Şanlıurfa'da yılbaşı öncesi Fırat-5 denetimi: 18 gözaltı | Video 30.12.2022 | 10:39
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.