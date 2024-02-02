Hayvan yüklü tıra tren çarptı: Ölü ve yaralılar var | Video
Muş’ta hemzemin geçitte büyükbaş hayvan yüklü tıra trenin çarpması sonucu çok sayıda hayvan telef olurken, ölü ve yaralıların da olduğu belirtildi.
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