Video Yaşam Hayvan yüklü tıra tren çarptı: Ölü ve yaralılar var | Video
Hayvan yüklü tıra tren çarptı: Ölü ve yaralılar var | Video

Hayvan yüklü tıra tren çarptı: Ölü ve yaralılar var | Video

02.02.2024 | 15:07

Muş’ta hemzemin geçitte büyükbaş hayvan yüklü tıra trenin çarpması sonucu çok sayıda hayvan telef olurken, ölü ve yaralıların da olduğu belirtildi.

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Alınan bilgilere göre kaza, Muş Şeker Fabrikası karşısındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen büyükbaş hayvan yüklü tıra, hemzemin geçitte tren çarptı. İlk bilgilere göre ölü ve yaralı olduğu, bazı hayvanların ise telef olduğu belirtildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD ekibi sevk edilirken, yaralanan bazı hayvanların ise çevredekiler tarafından kesildiği belirtildi.
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