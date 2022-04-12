Hayvanlar can çekişiyor! İBB ekiplerinin köpeğe iğne vurup ölüme terk ettiği anlar kamerada

Adalar'daki atlar, Pendik'teki toplu kedi köpek mezarlığı, Esenyurt'ta hatalı kısırlaştırma yüzünden ölen köpek... Metropol İstanbul’da ihmal kurbanı hayvanlara bir yenisi daha eklendi. Sultangazi’de yaşayan hayvansever Mustafa Kaygusuz, bakımını üstlendiği bir köpeğin İBB ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle bayıltılıp sokak ortasında ölüme terk edildiğini söyledi. Kaygusuz: Hem veteriner hekim olmadan uyuşturuyorlar, hem de bayıltıp arkalarına bile bakmadan gidiyorlar.