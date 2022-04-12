Video Yaşam Hayvanlar can çekişiyor! İBB ekiplerinin köpeğe iğne vurup ölüme terk ettiği anlar kamerada
Hayvanlar can çekişiyor! İBB ekiplerinin köpeğe iğne vurup ölüme terk ettiği anlar kamerada

Hayvanlar can çekişiyor! İBB ekiplerinin köpeğe iğne vurup ölüme terk ettiği anlar kamerada

12.04.2022 | 10:24

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! | Video 00:31
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! | Video 12.04.2022 | 11:31
Bacakları ve kuyruğu kesilen kedi için polis harekete geçti | Video 00:14
Bacakları ve kuyruğu kesilen kedi için polis harekete geçti | Video 12.04.2022 | 11:18
Tır’daki 79 kilo esrara ’kahve’ kamuflajı | Video 02:31
Tır'daki 79 kilo esrara 'kahve' kamuflajı | Video 12.04.2022 | 10:46
Esenyurt’ta İETT otobüsü beton bariyere çarptı! Faciadan dönüldü | Video 04:13
Esenyurt'ta İETT otobüsü beton bariyere çarptı! Faciadan dönüldü | Video 12.04.2022 | 10:29
Esenyurt meydanı’nda yumruk yumruğa kavga | Video 00:37
Esenyurt meydanı'nda yumruk yumruğa kavga | Video 12.04.2022 | 10:29
Hayvanlar can çekişiyor! İBB ekiplerinin köpeğe iğne vurup ölüme terk ettiği anlar kamerada 01:22
Hayvanlar can çekişiyor! İBB ekiplerinin köpeğe iğne vurup ölüme terk ettiği anlar kamerada 12.04.2022 | 10:24
Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye attılar! O anlar kamerada | Video 00:12
Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye attılar! O anlar kamerada | Video 12.04.2022 | 10:18
Şişli’de gasp girişimi kamerada | Video 00:55
Şişli’de gasp girişimi kamerada | Video 12.04.2022 | 09:14
Ataşehir’de buğday yüklü nakliye kamyonu alevlere teslim oldu | Video 03:20
Ataşehir’de buğday yüklü nakliye kamyonu alevlere teslim oldu | Video 12.04.2022 | 09:31
Düğün çorbası nasıl yapılır? | Videolu | Pratik hızlı düğün çorbası yapımı 04:28
Düğün çorbası nasıl yapılır? | Videolu | Pratik hızlı düğün çorbası yapımı 12.04.2022 | 10:03
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Nisan 2022 Salı atv izle! | Video 04:19
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Nisan 2022 Salı atv izle! | Video 12.04.2022 | 09:52
Aleyna Tilki klip çekiminden paylaştı! Çılgın dansı ile sosyal medyanın diline düştü! | Video 00:18
Aleyna Tilki klip çekiminden paylaştı! Çılgın dansı ile sosyal medyanın diline düştü! | Video 12.04.2022 | 09:18
Osmaniye’de otoyolda zincirleme kaza: 3’ü polis 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 02:30
Osmaniye'de otoyolda zincirleme kaza: 3'ü polis 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 12.04.2022 | 08:44
Sabah 9 akşam 6 mesaili dolandırıcılık! | Video 00:05
Sabah 9 akşam 6 mesaili dolandırıcılık! | Video 12.04.2022 | 09:36
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon kamerada 02:13
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon kamerada 12.04.2022 | 08:43
İstanbul Esenler’de kan donduran cinayet! Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye attılar... 00:12
İstanbul Esenler'de kan donduran cinayet! Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye attılar... 12.04.2022 | 09:06
Adana’da PKK operasyonu: 5 gözaltı 01:06
Adana’da PKK operasyonu: 5 gözaltı 12.04.2022 | 08:44
İstanbul Pendik’te çocuklu kadına tekmeli yumruklu saldırı! Dehşet anları kamerada... 00:41
İstanbul Pendik'te çocuklu kadına tekmeli yumruklu saldırı! Dehşet anları kamerada... 12.04.2022 | 08:53
Tekirdağ’da motosikletin tankerle çarpıştığı kaza kamerada 01:22
Tekirdağ'da motosikletin tankerle çarpıştığı kaza kamerada 12.04.2022 | 08:43
Cansız mankenden kıyafet hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video 00:43
Cansız mankenden kıyafet hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video 11.04.2022 | 21:44

Adalar'daki atlar, Pendik'teki toplu kedi köpek mezarlığı, Esenyurt'ta hatalı kısırlaştırma yüzünden ölen köpek... Metropol İstanbul’da ihmal kurbanı hayvanlara bir yenisi daha eklendi. Sultangazi’de yaşayan hayvansever Mustafa Kaygusuz, bakımını üstlendiği bir köpeğin İBB ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle bayıltılıp sokak ortasında ölüme terk edildiğini söyledi. Kaygusuz: Hem veteriner hekim olmadan uyuşturuyorlar, hem de bayıltıp arkalarına bile bakmadan gidiyorlar.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA