Video Yaşam Hayvanlara çarpmamak için manevra yapan pikap şarampole yuvarlanıp alev aldı | Video

Hayvanlara çarpmamak için manevra yapan pikap şarampole yuvarlanıp alev aldı | Video

Hayvanlara çarpmamak için manevra yapan pikap şarampole yuvarlanıp alev aldı | Video
16.09.2021 | 08:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Esenler’de boru patlayınca yüzme havuzuna aşırı klor aktı; 5 kişi hastaneye kaldırıldı 03:28
İstanbul Esenler'de boru patlayınca yüzme havuzuna aşırı klor aktı; 5 kişi hastaneye kaldırıldı 16.09.2021 | 09:07
Tuvalet ihtiyacını gidermek isterken uçuruma yuvarlandı 01:28
Tuvalet ihtiyacını gidermek isterken uçuruma yuvarlandı 16.09.2021 | 09:07
Üzerinde Geçersizdir yazan sahte 80 bin dolarla 20 ton ekmek mayası aldı | Video 00:43
Üzerinde "Geçersizdir" yazan sahte 80 bin dolarla 20 ton ekmek mayası aldı | Video 16.09.2021 | 09:24
Sakarya’da denizde çıkan hortum panik oluşturdu | Video 01:48
Sakarya'da denizde çıkan hortum panik oluşturdu | Video 16.09.2021 | 09:16
Kimseye aldırış etmeden dolaşan tilki rahatlığıyla şaşırttı | Video 00:42
Kimseye aldırış etmeden dolaşan tilki rahatlığıyla şaşırttı | Video 16.09.2021 | 09:16
Piknik alanında bacağından vuruldu | Video 01:39
Piknik alanında bacağından vuruldu | Video 16.09.2021 | 09:12
Markete giderken polise yakalanan koronalı gencin ilginç tepkisi: Abarttınız | Video 02:44
Markete giderken polise yakalanan koronalı gencin ilginç tepkisi: "Abarttınız" | Video 16.09.2021 | 08:52
Salça ve tesisat hırsızı kamerada | Video 01:40
Salça ve tesisat hırsızı kamerada | Video 16.09.2021 | 08:52
Hayvanlara çarpmamak için manevra yapan pikap şarampole yuvarlanıp alev aldı | Video 01:02
Hayvanlara çarpmamak için manevra yapan pikap şarampole yuvarlanıp alev aldı | Video 16.09.2021 | 08:52
Markete giderken polise yakalanan koronalı gencin ilginç tepkisi: Abarttınız | Video 02:44
Markete giderken polise yakalanan koronalı gencin ilginç tepkisi: Abarttınız | Video 16.09.2021 | 00:21
İşten çıkıp evine giden kadın sokak ortasındaki kavgada kazara vuruldu | Video 04:21
İşten çıkıp evine giden kadın sokak ortasındaki kavgada kazara vuruldu | Video 16.09.2021 | 00:08
Lüks yata yıldırım düştü | Video 00:14
Lüks yata yıldırım düştü | Video 15.09.2021 | 21:37
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin bugün evlendi! | Video 00:36
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin bugün evlendi! | Video 15.09.2021 | 20:22
1 yıl önce cezaevinden çıkan şahıs, evinde ölü bulundu | Video 00:52
1 yıl önce cezaevinden çıkan şahıs, evinde ölü bulundu | Video 15.09.2021 | 18:16
Edirne’de sağanak etkili oldu | Video 01:48
Edirne'de sağanak etkili oldu | Video 15.09.2021 | 18:05
Kayıp diye ihbar etti: Öldürdüğü ortaya çıktı! Kan donduran cinayette şoke eden detay... | Video 02:19
Kayıp diye ihbar etti: Öldürdüğü ortaya çıktı! Kan donduran cinayette şoke eden detay... | Video 15.09.2021 | 17:54
Sokakta kadın cinayeti: “Kızımı göstermemekle tehdit etti öldürdüm” | Video 00:35
Sokakta kadın cinayeti: “Kızımı göstermemekle tehdit etti öldürdüm” | Video 15.09.2021 | 17:32
Boğularak öldürülen kadının babasından idam yasası çağrısı | Video 06:18
Boğularak öldürülen kadının babasından "idam" yasası çağrısı | Video 15.09.2021 | 16:47
Garanti kupon şebekesine eş zamanlı operasyon | Video 02:16
"Garanti kupon" şebekesine eş zamanlı operasyon | Video 15.09.2021 | 16:47
Sokağı dolduran yağmur suyunu esnaf kovalarla boşalttı | Video 01:54
Sokağı dolduran yağmur suyunu esnaf kovalarla boşalttı | Video 15.09.2021 | 16:36

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan pikap sürücüsü yoldaki büyükbaş hayvanlara çarpmamak için manevra yapınca şarampole devrilerek alev aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Siverek-Karacadağ karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Cevher S. Hâkimiyetinde ki 13 DE 079 plakalı pikap seyir halindeyken, aniden yola çıkan hayvanlara çarpmamak için direksiyonu kırdı, şarampole devrilen pikap, bir süre sonra alev aldı. Yangına yoldan geçen diğer sürücüler müdahale ederek, olay yerine itfaiye ekiplerini çağrdı.

Çevredekiler ve itfaiye tarafından müdahale edilen yangın söndürülürken, pikapta büyük hasar meydana geldi. Yaklaşık yarım saat kapanan Siverek-Karacadağ karayolu pikabın söndürülmesi sonrası kontrollü olarak trafiğe açıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA