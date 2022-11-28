Video Yaşam Hazır beton şantiyesinde kum boşaltan kamyon böyle devrildi | Video
Hazır beton şantiyesinde kum boşaltan kamyon böyle devrildi | Video

Hazır beton şantiyesinde kum boşaltan kamyon böyle devrildi | Video

28.11.2022 | 13:19

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan hazır beton şantiyesinde getirdiği malzemeyi boşaltan damperli kamyonun devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı. Kamyonun devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, Sülek Mahallesi'ndeki inşaat ve hazır beton şantiyesinde kum boşaltmakta olan 07 GVL 42 plakalı damperli kamyon, damperini kaldırıp yükünü boşalttığı esnada, sol tekerlerinin daha önce dökülmüş olan kumda yüksekte bulunması nedeniyle sağ tarafına devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ramazan Arslan, jandarma ekiplerinin yardımıyla araç içerisinden çıkarılırken, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DEVRİLME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan, kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şantiyeye giren kamyonun kum boşalttıktan bir süre sonra sağa doğru devrildiği görülüyor.

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