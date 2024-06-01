Haziran ayında sonbahar manzarası: Ormanlar kahverengiye büründü | Video
Kastamonu'da bulunan Küre Dağları'ndaki ağaçlar, bahar mevsiminin son günlerinde kahverengiye büründü. Sonbaharı aratmayan manzaranın ortaya çıktığı orman dron ile havadan görüntülendi.
"BU MEVSİMDE ORMANLARIMIZDA SONBAHARI ANDIRAN GÖRÜNTÜ BULUNUYOR"
Ağaçları gördüğünde şoke olduğunu belirten Haberal, "Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında ihtisaslaşan bir üniversite olması hasebiyle bizler arazi ve saha çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede Küre ilçesine geldim. Küre'de arazi çalışmalarını sürdürürken ormanlarda görüntüyle karşı karşıya kaldık. Bu bölge, Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde Küre ilçesine 11 kilometre kala, Cemili köy mevkiinde bulunuyor. Biz, üniversite olarak ihtisaslaşma adına tarihi ve kültürel varlıkları ortaya çıkarma ve bunları turizm rotası haline getirmek amacıyla bölgede çalışmalar yapıyoruz. Arazi çalışmalarında özellikle eski patika, eski tarihi ve ticaret yolları ve hanların ortaya çıkartılması konusunda tarihi köprü ya da diğer tarihi yapıları ortaya çıkartarak bunları gözlemlemek ve ortaya çıkartmak için bölgede çalışıyoruz. Küre'ye geldiğimizde ormanlık alanlarda da çalışma yapıyoruz. Ormana girdiğimizde ne yazık ki bu görüntü ile karşılaştık. Bir doğa sever, tabiat sever olarak bu görüntü beni çok üzdü. Ormanlarımızdaki bu görüntü adeta sonbahar mevsimini andıran bir görüntü. Sonbahar mevsiminde bizler bu görüntüleri arıyoruz ve görseller çekmek istiyoruz. Fakat bizler Mayıs ayının sonuna geldik. Bu mevsimde ormanlarımızda sonbaharı andıran görüntü bulunuyor. Ben, orman mühendisi ya da Ziraat Mühendisi değilim. Buraları gelip uzman arkadaşlarımızın incelemesini talep ediyorum" dedi.
"BÖLGEDE TEDBİR ALINMASINI TALEP EDİYORUM"
Bölgenin çok yüksek bir rakımda olmadığını belirten Haberal, "Bu bölge rakım olarak bin 250 ila bin 300 metre arasında bir rakıma sahip. Ormanlarımızda bu görüntüyü ne yazık ki şu anda görebiliyoruz. Ormanlarımızdaki bu görüntüde acaba bir hastalık mı var ya da farklı bir sebep mi var? Bu amaçla bölgede bir an önce inceleme yapılarak önlenebilecek bir konu ise önlenmesini, aksi taktirde bölgede tedbir alınmasını talep ediyorum. Bu hat önümüzdeki süreçte daha da genişler mi, diğer ağaçlara ya da ormanlık alana da sıçrar mı, bilemiyorum. Kastamonu, Türkiye'de ikinci ormanlık alana sahip bir şehir. Türkiye'nin en iyi ormanlarına sahip Kastamonu. Ormanlarımızın bu şekilde yok olması ya da bu şekilde sonbahar görüntüsüne dönüşmesi üzücü, bu yüzden önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.
"AĞAÇLAR İLKBAHAR MEVSİMİNDE YAPRAKLARINI DÖKTÜ"
İklim değişikliği sebebiyle ormanlarda ağaçların kurumaya başladığını söyleyen Küre ilçesi sakinlerinden Vasıf Ünlü ise "İklim değişikliği sebebiyle ormanlarımızda ağaçlarımız kurumaya başladı. Ağaçlar ilkbahar mevsiminde yapraklarını döktü. Geçtiğimiz günlerde bölgemizde don yaşandı. Bütün ağaçların üzeri sapsarı oldu. Ağaçların yeniden açmasını bekliyoruz, fakat bunun zaman alacağını düşünüyoruz. Şimdi bütün ağaçlar kurudu" şeklinde konuştu.
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