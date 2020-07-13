HDP'den skandal Ayasofya Camii talebi! | Video
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HDP'den skandal Ayasofya Camii talebi! | Video 13.07.2020 | 14:22
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Son dakika! Orman yangınından yeni görüntü! | Video 12.07.2020 | 19:24
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Son dakika! Heybeliada yangınıyla ilgili Valilikten açıklama! | Video 12.07.2020 | 18:48
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Hırsızlıktan tutuklandı gazetecileri tehdit etti | Video 11.07.2020 | 19:18
Danıştay'ın 1934 yılı Bakanlar Kurulu kararını iptalinin ardından Ayasofya Camii'nin yeniden cami olarak ibadete açılması HDP'yi rahatsız etti! HDP skandal bir talepte bulunarak cami olarak yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii kararının iptal edilmesi talebinde bulundu.