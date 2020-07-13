HDP'den skandal Ayasofya Camii talebi! | Video

Danıştay'ın 1934 yılı Bakanlar Kurulu kararını iptalinin ardından Ayasofya Camii'nin yeniden cami olarak ibadete açılması HDP'yi rahatsız etti! HDP skandal bir talepte bulunarak cami olarak yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii kararının iptal edilmesi talebinde bulundu.