HDP'li Bülbül'den küstah sözler: Gidişat darbe dahil her şeye açık | Video

7'li koalisyon ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden seçim hezimeti sonrası tepki çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP de seçim bozgununa uğradı. HDP'li Kemal Bülbül ise skandal ifadeler kullandı. Darbe çığırtkanlığı yapan HDP'li Bülbül, "Bu gidişat darbe dahil, her şeye açıktır. AK Parti'nin seçilmemesine dair şeyler yapmamız lazım." dedi.