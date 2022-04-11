“Hediyelik Eşya” ve “Oyuncakçı” süsü verdiler... Piyasa değeri 11 milyon lira... | Video

“Hediyelik Eşya” ve “Oyuncakçı” süsü verilen ve kaçak sigara, kaçak tütün, kaçak puro satışı yapılan iki iş yerinde piyasa değeri 11 milyon lira olan kaçak sigara, kaçak puro ve kaçak tütün ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar ve Fatih İlçeleri'nde "Hediyelik Eşya" ve "Oyuncakçı" süsü verilmiş olan iki farklı adreste kaçak sigara, kaçak puro ve kaçak tütün satışı yapıldığını tespit etti. Adreslere düzenlenen baskında dört kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri 11 milyon lira olan 13 bin 383 paket kaçak sigara, 24 bin 360 paket elektronik sigara tütünü, 71 bin 794 adet kaçak puro, üç bin 870 paket sigara tütünü ve 608 adet elektronik sigara ve nargile makinesi ele geçirildi.