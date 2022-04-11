“Hediyelik Eşya” ve “Oyuncakçı” süsü verdiler... Piyasa değeri 11 milyon lira... | Video
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“Hediyelik Eşya” ve “Oyuncakçı” süsü verilen ve kaçak sigara, kaçak tütün, kaçak puro satışı yapılan iki iş yerinde piyasa değeri 11 milyon lira olan kaçak sigara, kaçak puro ve kaçak tütün ele geçirildi.