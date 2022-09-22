Helikopter kazası sonrası yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
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Denizli’nin Çardak ilçesinde 2 Rus personelin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı helikopter kazası sonrası, yaralıları kurtarmak için verilen zamana karşı mücadelenin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
İkisinin durumunun ağır olduğu bildirilen beş yaralının tedavilerine devam edilirken; helikopter kazası sonrası, yaralıları kurtarmak için verilen ölüm kalım savaşının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşlar ve ekiplerin hurda yığınına dönen helikopterin düştüğü bölgede verdiği mücadeleye dair görüntülerde, Rusya vatandaşı 2'nci pilot İgor Turkov'un sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınarak ambulansa bindirildiği anlar yer aldı.