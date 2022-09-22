Helikopter kazasından sağ kurtulan Türk pilot ilk kez konuştu: "Kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum" | Video
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Denizli’nin Çardak ilçesinde 2 Rus personelin öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı helikopter kazasından sağ olarak kurtulan Türk pilot Ömer Kaan Çakır, yaşananları ilk kez anlattı. Yere çarpma esnasında kemerinin açılması sonucu helikopterden fırlaması sonucu hayatta kalan Çakır, “Neler yaşandığını hatırlamıyorum” dedi
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Türk pilot Ömer Kaan Çakır ve kendisi de emekli bir havası asker olan baba Mustafa Çakır yaşananları ilk kez anlattı.
Yaralı oğlunun yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatan ve kendisi de emekli bir havası asker olan Mustafa Çakır, "Çok şükür şuan durumu iyi. Doktorlarımız ilgileniyor. Kaza bildiğim kaşarıyla ser iniş yapmaları nedeniyle meydana gelmiş. O esnada benim oğlum fırlamış. Düşme sırasında kemeriniz mucize eseri çözülmesi hayatta kalmasını sağlamış. Saç ve derisinde yırtılmalar var. Elinde kolunda bileğinde kırıklar var. Bilinci çok iyi değil. Kendimde kara havacısıydım. Uçuş teknisyen astsubayı olarak ülkeme hizmet ettim. Yaşadığımız çok zor bir şey" dedi.
Kaza sırasında yaşananları hatırlayamayan yaralı Türk pilot Ömer Kaan Çakır ise " İnanın kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum, ne oldu ne bitti bilmiyorum. Çünkü o an bilincimi kaybetmişim, ben kendime geldiğimde helikopter dışında aynı bu şekilde yatıyordum. Herkese desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Süleyman Soylu'nun da bizi ziyarete geleceğini öğrendik" diye konuştu.
Pilot Çakır, helikopterin yakıt ikmali için mi iniş yapıp yapmadığını hatırlamadığını söyledi.