Hem bidonlarla hem şişelerle satış yapıyordu... Suçüstü yakalandı! | Video

İstanbul’da sahte içki imalatı ve satışı yapan bir kişi suçüstü yakalandı. Sahte içki imalathanesinde bidonlar ve şişeler içerisinde 306 litre sahte içki ele geçirildi.

İstanbul Polisi; gece saat 03.00 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği iki kişiyi durdurdu. Yabancı uyruklu olan şüphelilerin poşetlerinde sahte bandrollü 20 içki şişesi bulundu.

Ş.A. ve S.A. isimli şüpheliler, sahte olduğunu kabul ettikleri içkileri Sultangazi İlçesi'ne bağlı 50. Yıl Mahallesi'ndeki bir adresten aldıklarını söyledi. Söz konusu adrese operasyon yapıldı.

Sahte içki imalatı ve satışı yapan S.K. (42) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; bidonlar içerisinde 182.5 litre sahte içki, farklı markalarda ve ölçülerde 116 dolu içki şişesi, 138 adet sahte bandrol ve etiket ele geçirildi.

Yabancı uyruklu Ş.A. ve S.A. sınır dışı edildi. Gözaltına alınan S.K. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.