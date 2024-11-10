Hem çelik kasayı hem de kasayı açmak için alet kutusunu böyle çaldı | Video 10.11.2024 | 12:50 İzmir’in Konak ilçesinde, girdiği iş yerinden muhtelif eşyaların yanı sıra içerisinde para bulunan taşınabilir çelik kasayla birlikte açabilmek için alet kutusunu da alan şüpheli, kısa sürede yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz cuma günü Konak ilçesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Bir firmaya ait iş yerine gizlice giren şüpheli, içerisinde para bulunan taşınabilir çelik kasa, cep telefonu ve değerli eşyaları çaldı. İhbar üzerine olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Sam Büro Amirliği ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren şüpheli F.Y. kısa sürede Konak ilçesinde yakalandı. Aramalarda içerisindeki para ile birlikte çalınan taşınabilir çelik kasa ve cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen F.Y. tutuklandı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Öte yandan, iş yerinde meydana gelen hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli F.Y.'nin iş yerine girmesi ve içerden muhtelif eşyaların yanı sıra çelik kasayı sonrasında ise açmak için alet kutusunu da alması yer alıyor.