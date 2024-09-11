Hem ehliyetsiz hem de alkollü sürücüden “Terörist miyim?” tepkisi | Video
Aksaray’da alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü 2. kez alkollü ve ehliyetsiz olarak polise yakalandı. Alkollü olduğunu söyleyen ama alkolmetreye üflemeyen sürücü kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına da, “Terörist miyim?” ben diye tepki gösterdi.
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