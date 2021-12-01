Video Yaşam Hem göçmen hem uyuşturucu kaçakçılığı | Video
Hem göçmen hem uyuşturucu kaçakçılığı | Video

Hem göçmen hem uyuşturucu kaçakçılığı | Video

01.12.2021 | 11:14

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Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerinin titiz çalışması sonuç verdi. Kimyasal madde taşıdığı tespit edilen bir tankerde göçmen kaçakçılığı yapıldığı şüphesi üzerine arama yapıldı. Arama sonucunda tanker içersinde 51 kaçak göçmen yakalandı. Hassas burun köpek Thor'un da katıldığı operasyonda göçmenler ve tanker içinde yapılan aramada 16 kilo 389 gram reçine esrar ele geçirildi. Olayla 4 kişi gözaltına alındı.

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Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Van'ın Tuşba İlçesinde kimyasal madde taşımak için imal edilen ve gizli bölmelerinde göçmen taşındığı tespit edilen tanker içerisinde ve tankere göçmen getirdiği anlaşılan bir araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada yurda yasa dışı yollardan giriş yapan 51 düzensiz göçmen ile tanker sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

Narkotik dedektör köpeği Thor ile araçlarda ve düzensiz göçmenler üzerinde yapılan detaylı aramada 6 paket halinde 16 kg 380 gr reçine esrar
maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili tanker sürücüsüne 77 bin 531 TL idari para cezası uygulanırken, 4 kişi gözaltına alındı.

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