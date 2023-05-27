Hem hırsızı yakaladılar hem aracı bulup sahibine teslim ettiler... | Video
İstanbul’da akülü çocuk arabası çalan bir hırsız, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Akülü araç bulundu ve sahibine teslim edildi.
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