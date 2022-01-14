Hem hırsızları yakaladılar hem bisikleti buldular | Video

İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı tarafından bir çocuğa hediye edilen bisikleti çalan iki kişi yakalandı. Bisiklet bulundu ve sahibine teslim edildi.

İstanbul Polisi; Sultangazi İlçesi'nde yaşanan "Bisiklet Hırsızlığı" olayı üzerine harekete geçti. Hırsızlık olayı sosyal medyaya da yansıdı. Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana gelen olayla ilgili sosyal medyada "Cumhurbaşkanlığı tarafından hediye edilen bisikleti çaldılar" yazıldı.

Kamera görüntüleri incelendi. Olayı gerçekleştiren E.G. ve B.A., Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından 50. Yıl Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen bisiklet sahibine teslim edildi. Şüpheliler "Bisiklet Hırsızlığı" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi.