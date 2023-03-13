Video Yaşam Hem imalat hem satış yapıyorlardı… Silahlarla yakalandılar | Video
Hem imalat hem satış yapıyorlardı… Silahlarla yakalandılar | Video

Hem imalat hem satış yapıyorlardı… Silahlarla yakalandılar | Video

13.03.2023 | 09:34

İstanbul’da yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan dört kişi; Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Çok sayıda silah ve parçası ele geçirildi.

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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan E.Ö., D.D., M.A.K. ve D.P. adlı dört kişiyi operasyonla yakaladı. Dört suç ortağının kullandığı araçta ve bir otoparkın ofis bölümünde yapılan aramalarda; beş ruhsatsız tabanca, 306 silah sürgüsü, 242 silah kabzesi, altı şarjör, 25 tabanca iğnesi ve yayı ele geçirildi. "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" ve "Yasa Dışı Silah İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçlarından adliyeye sevk edilen dört suç ortağı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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