Hem motorundan hem de ehliyetinden oldu | Video
Düzce’de motosikleti ile tehlikeli hareketler yapan sürücü paylaştığı videonun ardından emniyet ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Yakalanan sürücü hem motorundan hem de ehliyetinden oldu.
Düzce Valisi Selçuk Aslan sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak şu mesajı paylaştı "Sevgili gençler, sizi seviyoruz ve güvenliğinizi çok önemsiyoruz. Motosiklet kullanan bir sürücü olarak hatırlatıyorum; lütfen ekipmansız trafiğe çıkmayalım ve tehlikeli hareketlerde bulunmayalım" dedi.
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