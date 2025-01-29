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Hem motorundan hem de ehliyetinden oldu | Video

Hem motorundan hem de ehliyetinden oldu | Video

29.01.2025 | 10:37

Düzce’de motosikleti ile tehlikeli hareketler yapan sürücü paylaştığı videonun ardından emniyet ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Yakalanan sürücü hem motorundan hem de ehliyetinden oldu.

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Düzce'de trafik polisleri kural tanımayan sürücülere göz açtırmıyor. Cadde ve sokaklarda motosikleti ile ön tekeri kaldıran ve tek elini bırakan sürücünün paylaştığı videonun ardından trafik ekipleri harekete geçti. Motosiklet ile tehlikeli hareketler yapan sürücü trafik ekipleri tarafından yakalanarak Karayolları Trafik Kanununun muhtelif maddelerini ihlalden toplamda 5 bin 327 TL idari para cezası uygulanarak kullandığı motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca; 55 ceza puanı eklenerek anılan kanunun 45. maddesine istinaden sağlık raporu alana kadar sürücü belgesinin geri alındığı bildirildi.
Düzce Valisi Selçuk Aslan sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak şu mesajı paylaştı "Sevgili gençler, sizi seviyoruz ve güvenliğinizi çok önemsiyoruz. Motosiklet kullanan bir sürücü olarak hatırlatıyorum; lütfen ekipmansız trafiğe çıkmayalım ve tehlikeli hareketlerde bulunmayalım" dedi.
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