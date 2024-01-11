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Hem para istedi, hem de bıçaklayıp kaçtı | Video

Hem para istedi, hem de bıçaklayıp kaçtı | Video

11.01.2024 | 10:50

Sakarya'dan ailesiyle birlikte Adana'ya gezmeye gelen bir kişi, kendisinden para isteyen şahıs tarafından bıçaklandı. Şüpheli kaçarken, şahıs hastanede tedavi altına alındı.

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Uğur Meral(30) ailesiyle birlikte Sakarya'dan Adana'ya gezmeye geldi. Şehir merkezine gezmeye çıkan Uğur Meral, ailesiyle Seyhan ilçesine bağlı İnönü Caddesi'ndeki tatlıcıya gitti. Uğur Meral, ailesiyle birlikte tatlı seçeceği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi yanlarına geldi. Tatlı almak için 10 TL'sinin eksik olduğunu ifade eden kimliği belirlenemeyen kişi Uğur Meral'den para istedi. Uğur Meral, şüpheliye parayı verdi. Aralarında geçen diyalogda Uğur Meral'e "Nerelisin" diye soru yönelten şüpheli akabinde parayı geri verip yumruk attı. Daha sonra ikili arasında yaşanan arbedede kimliği belirlenemeyen şüpheli Uğur Meral'i göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Uğur Meral tedavi edildikten sonra taburcu oldu.

"NERELİSİN DEDİ PARAYI VERİP SALDIRDI"
Olay anını anlatan Uğur Meral, "Sakarya'dan buraya ailem ile gezmeye geldik. Arkadaşlarımızla, dostlarımız ve çocuklarımızla alışveriş yaptık. Tatlı yemeye niyetlendik, tezgahtan tatlıyı seçerken arkadaş yan taraftan geldi. Bana '10 liram var, 10 lira verin bende bir tatlı alayım' dedi. Bende tabi kardeşim diyerek parayı verdim. Parayı aldıktan sonra nereli olduğumu sordu Sakaryalıyım kardeşim cevabını verdim. Abi sen parayı al dedi geri verdi, sonrada vurmaya kalktı. Daha sonra aramızda bir tartışma yaşandı bıçak çekti, beni göğsümden yaraladı. Ardından ise kaçtı" dedi.

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