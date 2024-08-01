Hem tek teker üzerinde yolculuk yapıp hem de 286 km hız yaptı | Video 01.08.2024 | 12:39 Karabük'te bir motosiklet sürücüsü yüzlerce metre tek teker üzerinde gittiği ve hız sınırını aştığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Mehmet Dalgıç, isimli bir şahıs motosikletiyle Bartın-Safranbolu kara yolunda 286 kilometreye ulaştı. Kendi canını tehlikeye atan sürücü ulaştığı hızı kask kamerasıyla kaydetti. Aynı motosiklet sürücü Kirkille mevkiinde tek teker üzerinde yüzlerce metre gittiği anları da sosyal medya hesabında yayınladı.