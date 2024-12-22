Hemzemin geçitte faciadan dönüldü: Trenin otomobile çarptığı an kamerada | Video
Kırıkkale'de hemzemin geçitte arıza yapan bir otomobile yük treninin çarptığı an ve sürücünün son anda kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı. Metrelerce ray üzerinde sürüklenen otomobil hurdaya döndü.
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