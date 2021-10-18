Hendek'te göçük altında can pazarı

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OTOMATİK OYNAT
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Gaziantep’te PKK/YPG’li 2 terörist gözaltına alındı 18.10.2021 | 16:50
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Önce eşini öldürdü sonra intihar etti | Video 18.10.2021 | 15:04
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Yolun ortasına hafriyat döküp kaçtı...Olay anı kamerada | Video 18.10.2021 | 14:41
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D-100'de alkollü halde makas atan sürücü yakalandı 18.10.2021 | 14:03
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Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 59 gözaltı 18.10.2021 | 13:59
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112 ambulansıyla TikTok çektiler 18.10.2021 | 13:36
Hendek’te bulunan kız KYK Yurdu önünde boru tamiri yapan bir kişi göçük altında kaldı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan KYK Kız Yurdu önündeki bir boruya müdahale etmek için kazı yapan 35 yaşındaki Hasan Ç. isimli vatandaş bir anda göçük içinde kaldı. Olayı gören çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ne ihbar etti. Yapılan ihbarla birlikte olay yerine 112 Acil servis ambulansı, itfaiye kırım ve polis ekibi geldi. Yapılan çalışmalar sırasında göçük içindeki işçinin sağlık durumum iyi olduğu gözlendi ama sıkıştığı yerden de çıkartılamadı.