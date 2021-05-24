Her yıl binlerce turist getiren dev gemi bu sefer mürettebat almaya geldi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:12
02:49
04:23
06:32
02:08
04:29
Kırmızı ışıkta geçtiler, karı koca polise beddua ettiler | Video 24.05.2021 | 14:08
03:30
Müge Anlı'da cinayet itirafı 'Eski karımı Ramazan Özcan öldürdü' 24.05.2021 | 13:55
03:33
18:54
00:27
Nas Suresi Arapça tecvidli okunuşu dinle, Türkçe anlamı oku 24.05.2021 | 12:22
01:24
Mutfak tüpü ve yedek depodan 51 kilo metamfetamin çıktı | Video 24.05.2021 | 12:03
00:58
İstanbul’da kapkaççı kovalamaca sonucu yakalandı | Video 24.05.2021 | 12:03
02:07
02:58
Polis denetim noktasında alkollü sürücü dehşeti kamerada | Video 24.05.2021 | 11:35
02:30
"Maviş" bebek kaldırıma terk edilmeye böyle götürüldü | Video 24.05.2021 | 11:35
00:54
Sancaktepe’de yol verme kavgası: Tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 24.05.2021 | 11:35
06:01
Rapor vermeyen aile hekimine meydan dayağı kamerada | Video 24.05.2021 | 10:58
03:02
Komşu kadınlardan kadın öğretmene site bahçesinde darp | Video 24.05.2021 | 10:58
04:01
İstanbul'da kız arkadaşla gezinti, kazayla bitti 24.05.2021 | 10:37
Her yıl binlerce turisti Muğla'nın Bodrum ilçesine getiren “Viking Sea" adlı kruvaziyer bu sefer mürettebatını almak için Bodrum’a geldi.
Geçen Mart ayında 120 mürettebatını almak için Bodrum'a gelen Viking Sea adlı kruvaziyer, bu sezon ikinci kez ilçeye geldi. Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştırılan 228 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğindeki dev geminin Trieste Limanı'ndan ilçeye geldiği öğrenildi. 8 gün boyunca Bodrum'da kalacak gemi, hem 285 mürettebatını alacak, hem de sezon hazırlıklarını yapacak. Her yıl Bodrum'a defalarca uğrayarak binlerce turist getiren geminin Haziran ayında sefere çıkacağı öğrenildi.